РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. В подмосковном Подольске разыскивают очевидцев ДТП на улице Рощинская, виновник которой въехал в припаркованный автомобиль и скрылся с места аварии, сообщила «РИАМО в Подольске» пострадавшая.

Инцидент произошел 25 февраля между 8:20 и 17:00 на улице Рощинская, дом 2/22А.

«Я припарковала Renault Duster и отправилась на работу. Однако пульт от сигнализации о ДТП не сигналил, вероятнее всего, что сигнал просто не доходил. Виновник скрылся, поэтому пытаемся найти свидетелей данной аварии», – сказала пострадавшая.

Она отметила, что просит всех, кто видел данное ДТП и запомнил номера или модель автомобиля виновника, сообщить Ольге Полагаевой в соцсети «ВКонтакте».