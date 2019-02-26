РИАМО - 26 фев. Сотрудниками полиции МУ МВД России «Ногинское» задержаны трое местных жителей в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в темное время суток похищали аккумуляторы с грузовых автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках, и сдавали их в пункт приема металлолома», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Он отметил, что в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемых. В ходе обыска по местам их проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного имущества, которая возвращена владельцам.

«Установлена причастность правонарушителей к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности, где было похищено 14 аккумуляторов», – добавила Петрова.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.