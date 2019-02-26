РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 26 фев. В подмосковных Котельниках неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser, сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник ГУ МВД России по Московской области.

25 февраля в дежурную часть обратился гражданин с заявлением о том, что с 22:00 24 февраля до 09:00 25 февраля от дома №22 в микрорайоне Белая Дача Котельников неизвестный похитил его Toyota Land Cruiser 200. Сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

«По данному факту следственное управление МУ МВД России «Люберецкое» возбудило уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.