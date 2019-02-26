РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 фев. Управляющая компания Подольска попросила жителей микрорайона Климовск убирать сосульки с балконов и лоджий во избежание несчастных случаев, сообщается на сайте УК МУП «СЕЗ».

«После выпадения осадков и легкого морозца наступила снова оттепель. Значит, начал подтаивать снег и стали образовываться сосульки. Обращаемся к жителям многоквартирных домов микрорайона Климовск: убирайте наледь и сосульки со своих балконов и лоджий во избежание несчастного случая», – говорится в сообщении.

Кровли многоквартирных домов очищают от снега и наледи работники подрядной организации МУП «СЕЗ».