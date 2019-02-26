РИАМО – 26 фев. Владелец Mercedes, который стал виновником ДТП с автобусом на юге столицы, часто нарушает правила дорожного движения, с августа минувшего года у него накопилось 86 штрафов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Поздно вечером 25 февраля около дома 50 по проспекту Андропова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №901. По предварительным данным, водитель машины совершил резкий маневр и допустил столкновение с городским транспортом, в результате чего последний отбросило в мачту городского освещения. В автобусе пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь.

«Водитель Mercedes – виновник ДТП с автобусом – часто нарушает ПДД. У него с августа 2018 года 86 штрафов», – говорится в сообщении.