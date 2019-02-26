РИАМО - 26 фев. На северо-востоке столицы неизвестные избили сотрудника полиции за то, что тот сделал им замечание, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня ночью сотрудник не при исполнении сделал замечание троим неизвестным, которые впоследствии избили его. Сотрудник был госпитализирован, неизвестные скрылись. Позже они были задержаны и доставлены в отдел полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.