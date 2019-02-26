РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Сотрудники пожарной охраны потушили возгорание в строении на железнодорожной станции «Никольское» подмосковной Балашихи, никто не пострадал, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Во вторник в 05:12 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: городской округ Балашиха, железнодорожная станция «Никольское».

«В 06:10 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара приняли участие три единицы техники и 11 человек.