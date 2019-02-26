РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 фев. Сотрудники пожарной охраны потушили возгорание в частном доме в микрорайоне Щитниково подмосковной Балашихи, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

25 февраля в 23:01 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Щитниково, дом 120.

«В 04:05 (26 февраля - ред.) пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.

По словам очевидцев, с 23:20 в связи с пожаром начала образовываться пробка в районе Щелковского шоссе в Балашихе.