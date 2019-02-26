РИАМО – 26 фев. Один человек погиб в результате возгорания в квартире жилого дома в Переведеновском переулке столицы, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Во вторник в 03:43 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Переведеновский переулок, дом 22.

«По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Происходило загорание в одной из квартир на общей площади около 10 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 04:19 загорание было полностью ликвидировано. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», – говорится в сообщении.

В ходе работ по ликвидации загорания пожарными спасены пять человек (один из них ребенок) и выведены в целях безопасности еще 20 человек.