РИАМО - 26 фев. Москвичи смогут узнать больше о ведении бюджета и налогообложении, задав свой вопрос специалистам департамента финансов Москвы, Банка России, налоговых органов и ведущих столичных вузов, по электронной почте fingramota@mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Современные финансовые инструменты и технологии не только упрощают жизнь, но и порождают множество рисков. О том, как не поставить под угрозу свое материальное благополучие, расскажут эксперты департамента финансов Москвы, Банка России, налоговых органов и ведущих столичных вузов», - говорится в сообщении.

Горожане смогут узнать, как вести личный и семейный бюджет, заполнить пробелы в знаниях о деятельности банков и микрофинансовых организаций, налогообложении, электронных деньгах, страховании, защите прав потребителей финансовых услуг, а также научиться избегать мошенников на финансовых рынках.

«Вопросы можно отправить на электронную почту fingramota@mos.ru. Специалисты ответят на все вопросы, а самые популярные и актуальные из них будут регулярно публиковаться на портале московского департамента финансов, в социальных сетях и в СМИ», - добавляется в материале.

Узнать больше о сфере финансов москвичи могут разными способами. Так, уже стал традиционным фестиваль финансовой грамотности - масштабный проект столичного правительства и Банка России. В минувшем году тематические встречи были организованы более чем на 70 площадках.

В приоритете у столицы и проекты, связанные с бизнес-образованием подростков. Они могут пройти дополнительное обучение, направленное на развитие предпринимательских навыков.

Для старшего поколения существует программа «Серебряный университет», часть городского проекта «Московское долголетие». С ее помощью горожане повышают финансовую и правовую грамотность, а также осваивают электронные ресурсы.