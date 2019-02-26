РИАМО – 26 фев. Пожар произошел в квартире жилого дома в проезде Черепановых на севере столицы, в ходе тушения огня спасены пять человек, площадь возгорания составила порядка 30 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Вечером 25 февраля в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: проезд Черепановых, дом 36.

«По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Происходило загорание в одной из квартир на 15 этаже 16-этажного жилого дома на общей площади около 30 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 21:37 загорание было полностью ликвидировано», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в ходе работ по ликвидации загорания спасены пять человек, а также в целях безопасности выведены из здания еще 20 человек.

«Информации о пострадавших не поступало», – заключается в материале.