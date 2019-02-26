РИАМО – 26 фев. В столице до конца текущего года на шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) появятся 16 торговых павильонов, в том числе цветочные и продуктовые магазины, а также кафе быстрого питания, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На шести станциях Московского центрального кольца (МЦК) до конца года откроются еще 16 торговых павильонов. Они будут работать в вестибюлях станций «Стрешнево», «Панфиловская», «Деловой Центр», «Верхние Котлы», «Новохохловская» и «Измайлово». Эти станции – одни из самых востребованных у горожан: ежедневно каждой из них пользуются более 10 тысяч пассажиров», – говорится в сообщении.

В павильонах разместятся продуктовые мини-маркеты, кафе быстрого питания, магазины цветов и прессы. Их общая площадь составит около 820 квадратных метров. Точки продаж расположены в свободном доступе, но при этом не мешают пассажирам, которые спешат на поезд или пересаживаются на другие виды транспорта.

«Все торговые помещения на МЦК сдают в аренду по итогам аукционов и после заключения договора между АО «МКЖД» и арендаторами на пять или восемь лет. Все торги проходят на электронной площадке, а их условия размещаются на инвестиционном портале Москвы», – добавляется в материале.

В пресс-службе АО «МКЖД» отметили, что первые торговые точки появились на станциях МЦК в 2018 году. Тогда там заработали аптеки и кафе. Общая площадь торговых зон, отведенных под аптечные пункты, составляет более 275 квадратных метров. Еще порядка 1,1 тысяч квадратных метров занимают кафе, где пассажиры могут перекусить сэндвичами, салатами и выпить кофе. Пока на МЦК работает 29 торговых точек, до конца года их станет 45.

На станциях можно также воспользоваться вендинговыми аппаратами. В них продаются горячие и холодные напитки, снеки. Такие автоматы работают на 22 станциях МЦК. В их числе «Деловой Центр», «ЗИЛ», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Измайлово»и другие.

Московское центральное кольцо – вид городского общественного транспорта, который появился в столице в 2016 году. МЦК включает 31 станцию. На шести из них есть пересадки на железнодорожные платформы Ярославского, Казанского, Савеловского и Смоленского направлений МЖД. По Московскому центральному кольцу курсируют скоростные поезда «Ласточка». МЦК значительно разгрузило столичную подземку и улучшило транспортную доступность многих районов города.