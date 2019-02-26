РИАМО - 26 фев. Для жителей и гостей столицы в музее Москвы 28 февраля проведут лекцию «Городские страшилки», а 14 марта состоится перформанс «Колыбельная», в которых примут участие артисты столичных театров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Музей Москвы приглашает послушать страшные истории и колыбельные, которые расскажут и споют артисты столичных театров», - говорится в сообщении.

На выставке «Сны Москвы» 28 февраля состоится лекция «Городские страшилки». Кандидат филологических наук Никита Петров расскажет о городских легендах и о том, чем они отличаются от жутких мифов, которыми люди пугают друг друга в деревнях.

«Лекция будет сопровождаться читкой-перформансом. Актеры авторского театра «Эскизы в пространстве» Ксения Орлова, Ирина Михейшина, Сергей Быстров, Дмитрий Максименков, а также артисты Театра наций, «Практики» и Театра имени Маяковского познакомят со страшилками, известными с детства», - уточняется на сайте.

А 14 марта в музее Москвы пройдет лекция и перформанс «Колыбельная». Никита Петров объяснит, какие еще функции есть у этих спокойных мелодий, для чего в деревнях пели смертные колыбельные и многое другое.

После этого гости услышат колыбельные в исполнении тех же артистов, которые выступают во время первой лекции Петрова.

Начало лекций в 19:00. Цена билета - 300 рублей.

Как уточняется на сайте музея, выставка «Сны Москвы» - это своего рода иммерсивный театр, где главные роли играют музейные предметы. Вещи становятся героями сюжетов, шутят и рассказывают о своей жизни, вовлекая в свои истории гостей. Экспозиция будет работать до 20 марта.