РИАМО - 26 фев. В столице до конца текущего года появится около семи 7 камер наружного видеонаблюдения, в том числе их установят в подъездах жилых домов, на социальных объектах, оживленных улицах и площадях города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца этого года в столице установят около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения. В первую очередь они появятся над входами в подъезды жилых домов, на оживленных улицах и площадях, в поликлиниках, образовательных организациях и на других социальных объектах», - говорится в сообщении.

Общее число камер видеонаблюдения в городе превысит 174 тысячи к концу этого года. Камеры помогают правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Доступ к видеозаписям ограничен, однако их могут предоставить горожанам по запросу. Камеры могут помочь, если нужно разобраться в дорожно-транспортном происшествии, найти домашнего питомца, опознать хулигана, а также в ряде других случаев.

Часть камер видеонаблюдения подключена к системе распознавания лиц. Она позволяет за считанные секунды опознать человека, чье фото загружено в базу правоохранительных органов. До недавнего времени технология на основе нейронных сетей работала в пилотном режиме. Сейчас эксперимент завершен и признан успешным.

«Система анализирует информацию из 1,5 тысяч видеопотоков, которые поступают с камер, расположенных в разных местах столицы. К примеру, ее применяют в дни проведения массовых мероприятий. До конца этого года к системе подключат более 100 тысяч видеопотоков с городских камер. Это означает, что большая их часть сможет распознать нарушителя порядка, если сведения о нем есть в базе данных правоохранительных органов», - уточняется на сайте.

Сейчас городская система видеонаблюдения насчитывает более 167 тысяч камер. Они установлены во дворах, в подъездах, в парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства. Видеозаписи используются в расследовании примерно 70% правонарушений.