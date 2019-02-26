РИАМО – 26 фев. На портале «Узнай Москву» подготовили два новых маршрута, посвященные деятельности реставратора Дмитрия Кульчинского, пользователи смогут посетить 17 объектов культурного наследи, над восстановлением которых он работал, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Портал «Узнай Москву» напоминает о двух маршрутах, посвященных деятельности знаменитого реставратора Дмитрия Кульчинского. Они были разработаны департаментом культурного наследия города Москвы», – говорится в сообщении.

На протяжении более чем 60 лет Кульчинский принимал участие в разработке проектов и восстановлении знаковых объектов столицы. Многие из отреставрированных при его участии памятников перед началом работ находились в плачевном состоянии. В ходе исследования объектов культурного наследия он совершил немало открытий, которые затем были успешно использованы при реставрации.

В феврале 2014 года Кульчинский вошел в пятерку специалистов, удостоившихся официального звания «Почетный реставратор города Москвы».

«Дмитрий Кульчинский – легендарная фигура московской реставрации. Мы тщательно подбирали материалы для составления прогулок, включающих осмотр памятников, которые он реставрировал. В итоге у нас получилось два маршрута: первый – Замоскворечье, второй – от Триумфальной арки до Кремля. В них вошло 17 объектов культурного наследия, на которые мы предлагаем посмотреть глазами архитектора-реставратора Кульчинского, а также узнать не только их историю, но и самые интересные детали реставрации. Длина каждого маршрута – порядка восьми километров», – отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Примерная продолжительность прогулки по маршруту, посвященному Замоскворечью, – полтора часа. Он начинается у церкви Михаила Архангела в Овчинниках (Средний Овчинниковский переулок). В 1954–1955 годах архитектурно-проектная мастерская №7, в которой тогда работал Кульчинский, готовила проект реставрации храма. Заканчивается прогулка в районе 2-го Верхнего Михайловского проезда у загородного дома графа А.Г. Орлова, который еще называют домом-голубятней. Реставратор также принимал участие в его восстановлении.

«Вторая прогулка рассчитана на два часа. Маршрут начинается на Кутузовском проспекте у Поклонной горы. Здесь в середине 1960-х годов реставрировали разобранную в 1936-м Триумфальную арку. Завершается маршрут возле Спасского собора Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. В 1956–1958 годах коллектив реставраторов при участии Дмитрия Кульчинского вернул этому храму исторический облик», – добавляется в материале.

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