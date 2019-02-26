РИАМО - 26 фев. Водитель автомобиля спровоцировал аварию с автобусом на юге Москвы, в салоне городского транспорта три пассажира получили травмы, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«Так, 25 февраля около 23:00 около дома 50, корпуса №1 по проспекту Андропова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №901. По предварительным данным, водитель машины совершил резкий маневр и допустил столкновение с городским транспортом, в результате чего последний отбросило в мачту городского освещения. В автобусе пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.