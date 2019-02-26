РИАМО - 26 фев. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, примут участие в спартакиаде «Мой спортивный город», которая впервые пройдет в столице, соревнования стартуют 27 февраля с турнира по русским шашкам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве впервые пройдет спартакиада «Мой спортивный город». В ней примут участие выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соревнования пройдут по трем видам спорта - русским шашкам, настольному теннису и мини-футболу. Возраст спортсменов от 18 до 30 лет», - говорится в сообщении.

27 февраля спартакиаду откроет турнир по русским шашкам. Он пройдет в Центре социальной (постинтернатной) адаптации. Начало в 17:00.

Кроме того, любители настольного тенниса встретятся на очередном этапе спартакиады 6 апреля. Участников примет клуб настольного тенниса «ТеннисОк».

Заключительный этап запланирован на осень. 28 сентября в спортивном комплексе «Маяк» пройдут соревнования по мини-футболу, а также будут подведены итоги спартакиады.

«Планируется, что участниками соревнований станут около 400 человек. Желающие могут принять участие во всех этапах спартакиады. Получить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (495) 633-93-84», - заключается в материале.