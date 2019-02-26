РИАМО - 26 фев. Анонимы сообщили о минировании восьми объектов «Мосэнерго» в Московской области, данная информация не подтвердилась, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

25 февраля от оперативных дежурных ЕДДС Московской области в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступили сообщения о звонках с информацией о минировании в следующих муниципальных образованиях: городские округа Ступино, Электрогорск, Мытищи, Павловский Посад, Дзержинский, Химки, Истра и Ленинский район.

«Анонимные сообщения поступили о минировании восьми объектов «Мосэнерго» и обнаружении одного подозрительного предмета. В ходе проведения необходимых проверочных мероприятий на объектах было эвакуировано 907 человек. По состоянию на 17:00 все объекты проверены. Сообщения о минировании не подтвердились», - говорится в сообщении.