РИАМО - 26 фев. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная погода с небольшими осадками, температура воздуха днем повысится до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям столичного Метеобюро, сегодня, 26 февраля, ожидается облачная погода с небольшими осадками. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 – плюс 2 градуса, по области минус 1 – плюс 4», - говорится в сообщении.

Предстоящим днем в Москве и области сохранится сырая, но теплая погода на фоне пониженного атмосферного давления. Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Геомагнитный фон во вторник прогнозируется преимущественно спокойный.

Специалисты отмечают, что содержание кислорода в воздухе значительно ниже нормы. По медицинской классификации это дискомфортные условия с выраженным гипоксическим эффектом.

«Основные симптомы, которые могут развиваться у метеочувствительных людей при таких внешних условиях - это общая слабость и недомогание, снижение физических сил, появление одышки и чувства «нехватки» воздуха, которые чаще всего появляются у лиц, страдающих бронхиальной астмой, бронхитами, пневмонией; скованность и боли в суставах, позвоночнике могут отмечать и метеозависимые люди с воспалительными, посттравматическими болезнями суставов», - уточняется в материале.

Также появление болей в сердце, усиление приступов стенокардии, скачки артериального давления, учащение приступов мигрени возможны у лиц, страдающих гипертонической и ишемической болезнью, вегето-сосудистой дистонией.

Синоптики добавляют, что не очень хорошо могут чувствовать себя и практически здоровые люди, уставшие от зимы и отсутствия солнечного света. Для них такие колебания метеопараметров также становятся причиной ухудшения самочувствия, снижения как умственной, так и физической активности, снижения настроения, появления симптомов вегетативной дисфункции.