РИАМО - 25 фев. Ракетные комплексы «Ярс» выехали из города Тейково Ивановской области в подмосковное Алабино, они примут участие в параде Победы 9 мая, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«Сегодня в рамках подготовки к военному параду 9 мая на Красной площади механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области», – говорится в сообщении.

Маршрут колонны проходит по федеральной трассе М-7, через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковное Алабино. Протяженность маршрута составляет более 400 километров.

В ходе подготовки к параду, в январе-феврале, в соединении были проведены контрольные занятия с личным составом экипажей парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

«После приема зачетов по специальной подготовке, вождению на автодроме пусковых установок ПГРК «Ярс» в колонне комиссией командования РВСН и Владимирского ракетного объединения было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду», – уточняется на сайте.

С 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве. В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК «Тополь-М» и «Ярс».

На Красной площади 9 мая традиционно проходит парад в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.