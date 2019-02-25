РИАМО - 25 фев. Штраф наложили на ООО «Юг Подмосковья» за нарушения при обследовании складов на наличие карантинных объектов и нарушения условий хранения зерна, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ведомством проведена проверка соблюдения требований законодательства РФ в области карантина растений, а также в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении ООО «Юг Подмосковья» (Серебряные Пруды). Выявлены нарушения ФЗ «О карантине растений» и единых правил и норм обеспечения карантина растений. Фирма не проводила фитосанитарные обследования на наличие карантинных объектов на складах площадью 2664 квадратных метра.

«Управлением при проверке ООО «Юг Подмосковья» установлен факт нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Общество не проводит в течение всего периода хранения зерна (пшеница продовольственная, ячмень фуражный) проверку условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна, наличия постороннего запаха», – уточняется в материале.

В феврале 2019 года за выявленные нарушения ООО «Юг Подмосковья» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 и статьи 10.3 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 55 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Кроме того законному представителю ООО «Юг Подмосковья» внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.