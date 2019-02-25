РИАМО - 25 фев. Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Электросталь провели беседы с учащимися средней общеобразовательной школы №22, направленные на профилактику и борьбу с экстремизмом, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«Школьники узнали, как квалифицируются правонарушения и преступления, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, какие санкции предусмотрены за пропаганду идей террористического и экстремистского характера», – говорится в сообщении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы безопасного поведения в школе, на улице и общественных местах. Стражи порядка рассказали школьникам о том, что такое экстремизм и терроризм, как они проявляются в современном обществе.

«В завершение беседы полицейские пожелали ребятам быть бдительными и ответили на интересующие их вопросы», – отмечается в материале.

Цель мероприятия – предупреждение проявления идеологии терроризма и экстремизма, противодействие криминализации подростковой среды, правовое информирование.