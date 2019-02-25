РИАМО - 25 фев. Управление Россельхознадзора привлекло к ответственности собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в городском округе Егорьевск за нарушения земельного законодательства РФ, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В управление поступили материалы из администрации городского округа Егорьевск с результатами проверки соблюдения требований земельного законодательства РФ Оксаной Барыгиной, которая является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 32,3 гектара.

«Установлен факт невыполнения собственником установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель. Участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью», – говорится в сообщении.

Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей.