РИАМО - 25 фев. В Подмосковье уничтожили кампанулу в горшках из Нидерландов, зараженную западным цветочным трипсом, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский городской округ – ред.), при досмотре горшечных растений кампанулы, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», – говорится в сообщзении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные горшечные растения уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.