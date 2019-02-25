РИАМО - 25 фев. Подмосковные музеи подготовили интересную программу на Масленицу, гостей ждут угощения блинами, хороводя, фольклорные коллективы, мастер-классы по народным промыслам, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Масленица в подмосковных музеях – праздник, наполненный ярким театрализованным содержанием, смыслами, сюжетами. За каждым из наших музеев – большая история, потому масленицу в каждом из них отмечают в соответствии с традициями эпохи, будь то пушкинская или куда более древняя», – сказала министр культуры Московской области Нармин Ширалиева.

По ее словам, важно, что каждый из музеев представит программу для всех поколений, – нужно обязательно приехать всей семьей, чтобы погрузиться в атмосферу этого чудесного, знаменующего начало весны, русского праздника.

10 марта в деревне Захарово состоится главная масленица Московской области. Боярин Одинец – хозяин Масленицы приглашает всех гостей и жителей Подмосковья на праздничные гулянья.На обширной сказочной поляне парка Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина развернется грандиозная масленичная деревня.

«Здесь можно будет найти развлечения на любой вкус от традиционных русских масленичных столбов и перетягивания каната, до современной робототехники. Будет работать много масленичных площадок: снежный городок, ледяные горки, кулачные бои, русская баня, народный театр, танцы, хороводы, ярмарка ремесел и другие», – уточняется в сообщении.

На ярмарке можно будет приобрести ярославские игрушки, павловопосадские платки, новгородские туески и лапти, костромские короба и глиняные игрушки, тульские самовары, питерское литье, сибирский иван-чай и кедровые орехи. Завершится масленица традиционными русскими обычаями: взятием снежного городка и сожжением чучела зимы.

В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее с 5 по 10 марта проводится театрализованная программа «Масленица в Царицыных палатах». Это живой и веселый рассказ о традициях и обычаях масленичной недели, кукольная сказка и угощенье масленичными блинами и горячим чаем.

В Московском областном музее народных художественных промыслов в Федоскине Масленицу отметят 9 и 10 марта. Гостей ждет красочное гулянье в русских народных традициях, с песнями, плясками, хороводами, конкурсами и зимними забавами, ярмарка сувениров и горячие, румяные блины с разными начинками и душистый чай. Туристов будут развлекать фольклорные коллективы. В программе: конкурсы и забавы, акробаты и скоморохи, ярмарочное колесо, а кульминацией программы станет сжигание чучела.

«Как отметить Масленицу и прикоснуться к истории одновременно? 9 марта на территории старинного Зарайского кремля, для которого время сражений уже давно позади, гостей ждут масленичные народные гуляния в традициях Московской и Рязанской губерний: с молодецкими забавами, веселыми играми от бросания валенок до запуска кубаря, народными песнями, хороводами», – уточняется в материале

Также гости станут зрителями традиционного масленичного катания невест, смогут поучаствовать в выборе самой красивой и дружной пары, увидят обряд чествования молодых.

В Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» праздник состоится 9 марта с 13 до 16 часов. Гостей ждет фольклорно-развлекательная программа: конкурсы на ловкость, шапочные бои, забег в мешках и покорение масленичного столба, концерты классической музыки, экскурсии по музею, инсценировки по рассказам Чехова, мастер-класс по игре на деревянных ложках.

«Серпуховский историко-художественный музей подготовил на Масленицу две программы тематических экскурсий - «История Серпухова. Соборная гора», «Русское искусство XVIII – начала XX веков» и «Ожившие картины», интерактивных занятий по росписи народных игрушек, а также хороводы и игры во дворе музея и сжигание чучела «Масленица», – добавляется в сообщении.

Государственный военно-технический музей приглашает гостей 9 марта. В музее будет очень весело и вкусно на ежегодном фестивале солдатской каши. Ждут всех желающих поучаствовать в конкурсе. Для участников подготовлены дрова, походные котелки и, конечно, ингредиенты. А 10 марта к солдатской каше присоединяются блины. И вновь музейная вещевая служба все для этого предоставит – и сковородки, и тесто.

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