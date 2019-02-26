РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. Во вторник в шести домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска временно отключат горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать шестого февраля в микрорайоне Климовск Подольска управление теплоснабжением МУП «СЕЗ» будет проводить ремонтные работы на ЦТП-22 (центральном тепловом пункте – ред.). На время выполнения работ, с 09:00 до 12:00, будет приостановлена подача горячей воды по адресам: улица Симферопольская, в домах №№47, 49 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5)», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за предоставленные неудобства.