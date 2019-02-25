РИАМО - 25 фев. Специалисты Россельхознадзора в Подмосковье обнаружили цветочный трипс в розах, прибывших из Нидерландов, цветы уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«На фитосанитарном контрольном посту ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота» (Можайский городской округ – ред.), при досмотре срезов цветов кустовых роз, происхождением Нидерланды, был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс», – говорится в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.