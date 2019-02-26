РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 фев. В подмосковном Подольске родители школьников смогут попробовать самостоятельно сдать ЕГЭ по русскому языку в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Городской округ Подольск присоединится к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 26 февраля. Родители смогут на своем опыте узнать, как проходит процедура сдачи ЕГЭ – от рамки металлодетектора до получения результатов. Можно будет увидеть, как организована процедура сдачи ЕГЭ, как выглядят рабочие места его участников, контрольно-измерительные материалы и бланки ответов 2019 года», – говорится в сообщении.

Участники акции смогут пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ по русскому языку. В городском округе Подольск мероприятие будет проходить на базе лицея №26, школ №№16 и 30, а также в школе №6 микрорайона Климовск. Начало экзамена в 14:00. Зарегистрироваться на участие в акции можно в школе, где учится ребенок или по телефону: 8(496)763-61-78.

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» призвана помочь выпускникам и их родителям подготовиться психологически, познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Впервые акция состоялась в феврале 2017 года. В день старта к ней присоединились более 3 тысяч родителей из 50 регионов России. Поскольку акция была позитивно воспринята участниками, решили сделать мероприятие ежегодным. К акции уже присоединилось более 60 регионов России.