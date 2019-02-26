РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 фев. Во вторник в Щелковском суде Московской области рассмотрят дело судмедэксперта Михаила Клейменова, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика из Балашихи, слушание начнется в 11:00.

20 февраля по ходатайству подсудимого Михаила Клейменова допустили нового защитника. В связи с его неявкой в суд дело решено было отложить до вторника.

Планируется, что в ходе очередного заседания будет опрошена свидетель Ольга Алисова – виновница ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Ее доставят из колонии-поселения.

В апреле 2017 года во дворе дома №39 микрорайона Железнодорожный Балашихи под колесами автомобиля погиб шестилетний Алеша Шимко. Клейменову поручили проведение экспертизы тела погибшего ребенка. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка он использовал металлический черпак. Это повлекло за собой загрязнение образцов. Кроме того, не было обеспечено незамедлительное направление крови в судебно-химическую лабораторию.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).