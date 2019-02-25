РИАМО - 25 фев. Студент химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова покончил с собой в общежитии университета, сообщает ТАСС.

Ранее в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания.

«К сожалению, студента спасти не удалось, он скончался. Создана специальная комиссия, которая занимается выяснением причин», – сообщили на факультете.

По данным СМИ, студент учился на пятом курсе химфака МГУ и был призером различных предметных олимпиад.

В МГУ опровергли информацию о студентке журфака, которая хотела покончить с собой>>