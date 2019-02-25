РИАМО - 25 фев. Сотрудники Красногорского отдела судебных приставов провели встречу со всеми желающими и рассказали на ней о работе информационного ресурса «Банк данных исполнительных производств» (БДИП), говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.
В рамках проведения работы по популяризации информационного ресурса БДИП судебные приставы Красногорского отдела судебных приставов организовали и провели встречу в ТЦ «Леруа Мерлен».
В качестве наглядной демонстрации работы с ресурсом всем желающим предложили презентацию с подробным разъяснением правил пользования БДИПом.
«Банк данных» позволяет узнать информацию о должниках, как физических, так и юридических лицах - достаточно ввести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства, и данные о наличии либо отсутствии задолженности появятся на экране.
«Система дает должнику возможность расплатиться, не отходя от компьютера, при помощи платежной системы QIWI или распечатать с сайта квитанцию с заполненными реквизитами и оплатить ее более привычным способом — через кассу», - заключается в материале.
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