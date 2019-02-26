РИАМО - 26 фев. Олимпийские чемпионы во вторник проведут мастер-класс для детей-сирот из Подмосковья, мероприятие пройдет в Одинцове, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Одинцове пройдет «Спартакиада Ларисы Лазутиной». В ней примут участие более 100 воспитанников 14 детских домов Подмосковья», – говорится в сообщении.

Данное мероприятие становится для региона ежегодным.

Ребята получат мастер-класс от Олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной и вместе с ней пройдут по лыжной трассе.

Принять участие в спартакиаде и поддержать детей также приедут знаменитые Олимпийские чемпионы Александр Легков, Алексей Петухов, Никита Крюков.