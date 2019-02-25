РИАМО - 25 фев. В подмосковном Ногинске привлекли инвестора для достройки жилищного комплекса «Ногинск», строительно-монтажные работы на объекте возобновили, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

На стройплощадке ЖК «Ногинск» прошла встреча, в которой приняли участие представители министерства жилищной политики региона, администрации Богородского городского округа, подрядной организации и будущие жильцы. Строительство трехсекционного дома на 173 квартиры по адресу: Ногинск, улица 3-го Интернационала, 6-7, началось застройщиком «Финансовая строительная компания «Газстройинвест XXI век»» в 2013 году.

«В связи отсутствием финансирования, работы на объекте остановились во втором квартале 2018 года. Министерством жилищной политики Московской области был привлечен инвестор для завершения проекта», - говорится в сообщении.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова отметила, что объект находится на контроле правительства Московской области. С декабря 2018 года строительно-монтажные работы возобновились и ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

В ходе встречи представители подрядной организации проинформировали о выполненных работах. На данный момент завершена установка системы пожаротушения, выполнены пуско-наладочные работы по лифтам, проведены замеры БТИ и выполняется их графическое оформление.