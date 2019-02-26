РИАМО - 26 фев. Расширенное заседание правительства Московской области под руководством губернатора региона Андрея Воробьева состоится во вторник в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции», – говорится в сообщении.

Заседание пройдет в доме правительства Московской области.