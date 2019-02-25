РИАМО - 25 фев. Московская железная дорога ввела в график движение пригородных поездов Ярославского направления после сбоя из-за незапланированной остановки грузового состава, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только четыре электрички, курсирующие между Москвой и Александровом», – говорится в сообщении.

Ранее в пути были задержаны несколько поездов дальнего следования и пригородного сообщения из-за незапланированной остановки грузового состава на перегоне Сергиев Посад – Хотьково.

Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы как можно быстрее убрать грузовой состав и ввести в график поезда Ярославского направления.