РИАМО - 25 фев. В столичном районе Фили-Давыдково в третьем квартале этого года планируют открыть новый спортивный комплекс с игровым залом, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Спортивный комплекс на западе Москвы в районе Фили-Давыдково по адресу: улица Малая Филевская, дом 34, корпус 2, планируется открыть в третьем квартале этого года. В настоящее время на объекте продолжаются отделочные работы, началась поставка и монтаж оборудования, приступили к благоустройству территории», - сказал руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Функциональное назначение объекта – круглогодичная спортивно-тренировочная деятельность, проведение районных соревнований по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу.

Здание спортивного комплекса состоит из одноэтажной части под спортивный зал и трехэтажной административной части с цокольным этажом и верхним техническим этажом. В здании предусмотрен игровой зал 44 на 27 метров площадью 1188 квадрантных метров.

Для удобства передвижения маломобильных граждан здание оборудуют лифтами, пандусами и нанесут тактильные указатели.

«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов», - отметил Бочкарев.