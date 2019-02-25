РИАМО - 25 фев. В столичном районе Фили-Давыдково в третьем квартале этого года планируют открыть новый спортивный комплекс с игровым залом, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
Функциональное назначение объекта – круглогодичная спортивно-тренировочная деятельность, проведение районных соревнований по гандболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу.
Здание спортивного комплекса состоит из одноэтажной части под спортивный зал и трехэтажной административной части с цокольным этажом и верхним техническим этажом. В здании предусмотрен игровой зал 44 на 27 метров площадью 1188 квадрантных метров.
Для удобства передвижения маломобильных граждан здание оборудуют лифтами, пандусами и нанесут тактильные указатели.
«По программе развития детского и юношеского спорта в Москве строится большое количество спортивных сооружений, при этом, как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, спортивные объекты появятся в каждом округе столицы. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов», - отметил Бочкарев.
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