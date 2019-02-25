РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В администрации подмосковного Подольска 2 марта состоится встреча с обманутыми дольщиками ЖК «Ренессанс», сообщается на сайте администрации городского округа.

«В концертном зале администрации городского округа Подольск 2 марта в 11:00 состоится общее собрание дольщиков ЖК «Ренессанс» (Красногвардейский бульвар, дома №№33А и 33Б). Телефон для справок, связанных с организацией и проведением мероприятия: 8(496)755-57-78», – говорится в сообщении.

Дома на Красногвардейском бульваре №№33А и 33Б строят с 2002 года. Строительство жилого комплекса должно было завершиться в 2005 году, но не завершилось до сих пор.