РИАМО - 25 фев. Строительство храма преподобного Саввы Сторожевского в столичном районе Измайлово находится на завершающей стадии, для полного окончания работ строителям необходимо закончить кровельные работы на главном шатре и установить купола и кресты, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Проект предполагает строительство шатровой церкви из четырех приделов. На сегодняшний день уже возведены кирпичные стены и монолитные конструкции: своды, колонны, ригеля. Установлен металлический каркас шатра. В марте здесь начнутся кровельные работы, а до конца года панируется увенчать шатер куполом и крестом», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Строительство храма ведется в рамках городской программы «200 храмов». Ее цель – объединение верующих жителей района и внесение инициативы по строительству храма шаговой доступности в районе.

В свою очередь депутат Госдумы, советник мэра Москвы и Патриарха Московского и всея Руси Владимир Ресин отметил, что для окончания этих работ требуется около 100 миллионов рублей. В настоящий момент ведется активный поиск благотворителей и сбор пожертвований на завершение строительства храма.

«Этот величественный собор строится всем миром. Здесь сильная община, а настоятель строящегося храма, протоиерей Павел Куцов - инженер по образованию. Он лично контролирует строительство святыни. Здесь, как впрочем и на других стройплощадках программы, работы из-за поэтапного финансирования осуществляются отдельными очередями. В Измайлове сначала будет возведено здание храма, а затем строители приступят к строительству духовно-просветительского центра с воскресной школой»,- добавил Ресин.

После завершения строительства в храм будет перевезена частица мощей преподобного Саввы для поклонения верующих.

Храм в Измайлове станет вторым Саввинским храмом в Москве и первым, построенным в городе в новейшее время. До этого в столице был только один храм преподобного Саввы, который находится в составе подворья Саввино-Сторожевского монастыря на Тверской улице. Его строительство было завершено в 1907 году.

В рамках реализации программы в Восточном округе уже введено в эксплуатацию семь храмов, 10 храмов строится и три проектируется.

По словам Левкина, в 2019 году планируется построить порядка 10 храмов и храмовых комплексов в различных районах города.

Он напомнил, что для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы». Сопредседателями попечительского совета программы являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.