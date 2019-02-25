РИАМО - 25 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с пятилетием коллектив ресурсного центра «Мосволонтер» и вручил награды активистам добровольческого движения столицы, которое объединяет более 60 тысяч человек и 400 НКО, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Ресурсный центр «Мосволонтер», созданный 21 февраля 2014 года, является крупнейшим центром поддержки волонтерского движения в России.

«Специалисты ресурсного центра разработали стандарт «Пять ключей успешной волонтерской программы» – описание управленческой технологии организации эффективных программ в любом направлении волонтерской деятельности. Пошаговые рекомендации по привлечению, подготовке, сопровож­дению, мотивации и поощрению волонтеров помогают решать практические вопросы организаторов добровольческой деятельности», – говорится в сообщении.

В 2018 году добровольцы «Мосволонтера» принимали участие в организации 130 круп­ных мероприятий. Больше всего волонтеров – 8,8 тысячи – было задействовано при проведении чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

В 2019 году ресурсный центр «Мосволонтер» стал победителем всероссий­ского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в номинации «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности». Координатор конкурса – Агентство стратегических инициатив.