РИАМО - 25 фев. У некоторых пользователей не работали сервисы оплаты парковки через смс, мобильное приложение и голосовую оплату, их работу уже восстановили, сообщается на сайте «Московский паркинг».

У некоторых пользователей была временно зафиксирована нестабильная работа сервисов оплаты парковки через смс-сообщения, мобильное приложение, а также через голосовую оплату.

«В настоящий момент все сервисы оплаты парковки полностью восстановлены и доступны для автомобилистов. Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Для оплаты можно воспользоваться любым удобным способом: мобильным приложением «Парковки Москвы», смс-сообщениями, паркоматами, голосовой оплатой или личным кабинетом на сайте parking.mos.ru.

По всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.

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