РИАМО – 25 фев. Движение Общероссийский народный фронт (ОНФ) организовало для школьников и студентов Подмосковья экскурсию в воинскую часть Центра «Лидер» МЧС, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

«Команда «Молодежки ОНФ» в Московской области присоединилась к всероссийской акции «В армию на денек», приуроченной ко Дню защитника Отечества. Общественники организовали экскурсию для учащихся школ и студентов в воинскую часть Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Молодые люди ознакомились с распорядком дня в армии, увидели технику, которая находится в расположении части. Военные обратили внимание школьников и студентов на перспективы службы в рядах МЧС», – отмечается в сообщении.

Заместитель начальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России полковник Алексей Кудяков отметил, что служба в армии стало популярна среди молодежи.

«Если раньше призыв в ряды Вооруженных сил многие считали бременем, то сегодня огромное количество ребят готовы добровольно записаться на службу. Причем даже девочки хотят в армию», – дополнил он.

Участник «Молодежки ОНФ» в Московской области Никита Дударев пояснил, что у служащих в МЧС все гораздо сложнее, эти люди первыми попадают в места чрезвычайных ситуаций, спасают жизни людей.