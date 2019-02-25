РИАМО - 25 фев. В Подмосковье инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проводят операцию «Двор без сугробов», с начала февраля было очищено около 600 дворов по всему региону, говорится в сообщениипресс-службы ведомства.

«Инспекторы выявляют нарушения зимней уборки территорий с помощью внештатников и общественников ведомства. Ежедневный мониторинг дворов проводят около 300 добровольцев ведомства», - говорится в сообщении.

Это позволяет максимально оперативно добиваться вывоза снега, не допуская гололеда, наледи на кровлях зданий, складирования убранного снега на внутридворовых территориях, парковках, на обочинах дорог и других не установленных местах.

За этот же период сотрудники ведомства обратили внимание на примерно 420 сообщений населения, поступивших по социальным сетям. Жители, как правило, направляют фотофакты с указанием адресов, где вовремя не вывозят снег, портят газоны, загромождают проезды загрязненным снегом. Во всех случаях Госадмтехнадзором принимались меры по скорейшему устранению таких завалов.

«Организации, осуществляющие уборку кровель, дорог, улиц, детских игровых площадок, не справляющиеся с проведением работ по зимней уборке качественно и в установленное законодательством время, привлекаются к административной ответственности», - добавляется в материале.

Согласно областному законодательству, организацию и проведение уборочных работ в зимнее время регламентирует статья 63 закона «О благоустройстве в Московской области», она предписывает вывозить снег с дворовых территорий не позднее пяти суток после окончания снегопада.