РИАМО – 25 фев. В текущем году во Дворце культуры «Вертикаль» подмосковного Дзержинского планируют заменить окна, говорится в отчете депутата Мособлдумы Владимира Жука, имеющемся в распоряжении «РИАМО в Люберцах».

«В 2019 году средства из личного депутатского фонда Владимира Жука распределят между семи муниципалитетами избирательного округа. В Дзержинском (средства будут потрачены - ред.) – на приобретение компьютеров для колледжа «Угреша», на приобретение и замену окон для ДК «Вертикаль», на приобретение светового оборудования для ДК «Энергетик», – говорится в сообщении.

Кроме того, из фонда выделят средства на ремонт напольного покрытия в комнате отдыха второго этажа гимназии №5 и на ремонт помещений детского сада №1 «Синяя птица». Также планируют закупить теневые навесы на прогулочных площадках для детского сада №2, интерактивное оборудование для детского сада №4, мебель в детские сады №№5, 7. Кроме того, для детского сада №10 закупят проекторы, экраны и ноутбуки.