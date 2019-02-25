РИАМО - 25 фев. Дворец бракосочетания на ВДНХ отмечает свой первый юбилей — ровно пять лет назад он начал принимать заявления от молодоженов, за это время Главная выставка страны стала одним из самых популярных мест в Москве для проведения свадебных торжеств, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Новобрачных особенно привлекают необычные традиции и услуги Дворца бракосочетания ВДНХ.

«25 февраля 2014 года в этом здании (в уникальном историческом здании 1939 года, построенном по проекту выдающегося архитектора Николая Колли – ред.) открылся Дворец бракосочетания. Его внутреннее пространство разделено на церемониальный зал, просторный холл, гостиные, и две просторные террасы. Дворец спланирован так, чтобы прибывающие пары и их гости не пересекались и не мешали друг другу, что очень важно для брачующихся. Еще здесь увеличен интервал между церемониями: в день регистрируют не более 20 браков», – отмечается в сообщении.

Свадьбу на ВДНХ можно сделать особенной благодаря впечатляющему плей-листу мелодий. Музыкальное струнное трио Дворца готово исполнить вживую более 60 композиций на любой вкус, в числе которых даже хиты Майкла Джексона или имперский марш из «Звездных войн».

Знаменит Дворец и своими тематическими регистрациями. При подаче заявления или в день регистрации, если он приходится на день проведения мероприятия, парам предлагают поучаствовать в призовых лотереях и провести церемонию торжественной регистрации по особенному сценарию. Например, тематическая свадьба в День Веры, Надежды и Любви. Особенные сценарии готовятся и к таким праздникам, как День Петра и Февронии, День всех влюбленных, День художника, День защиты детей, День архитектора, День Победы и многим другим.

Во Дворце есть возможность заказать проведение обряда «Кузнечная свадьба». Это один из старинных русских обрядов, история которого насчитывает около двух тысяч лет. Вместе с настоящим кузнецом из Союза кузнецов России, под свадебные напевы представителей кубанского казачьего хора, жених и невеста выковывают фигуру из двух сердец, символизирующую их семейное счастье. За творческий подход к организации церемоний Дворец бракосочетания получил специальную награду от управления ЗАГС города Москвы.

Необычной и трогательной стала традиция, появившаяся в конце 2017 года – именно тогда коллектив Дворца и сотрудники Выставки начали помогать приюту для бездомных животных, который находится недалеко от ВДНХ, и молодожены подхватили доброе начинание. В день свадьбы нередко привозят корм для обитателей приюта, теплые вещи для утепления вольеров и даже просят своих гостей на церемонии отказаться от цветов, а вместо этого сделать подарок животным, которые нуждаются в заботе.