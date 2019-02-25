РИАМО – 25 фев. Журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что Игорь Малашенко далеко не проходная фигура в российском телевидении, и о нем будут помнить, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее СМИ сообщили, что бывший генеральный директор, один из создателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании.

«Я очень давно был знаком с Игорем Малашенко, еще в советское время. <…> Что я могу сказать: он был организатором, причем очень хорошим, очень толковым и очень профессиональным. Безусловно, он понимал многое в своем деле как организатор средства массовой информации. Он был сдержанным во всем, мне кажется, он прекрасно знал себе цену. И правильно делал, что знал ее», – сказал Познер.

Он подчеркнул, что Малашенко был «сдержанным, чрезвычайно вежливым, корректным и очень профессиональным человеком».

«Конечно, эта очень неожиданно для меня, потому что он все-таки сыграл несомненную роль в российском телевидении. Это далеко не проходная фигура, и о нем будут помнить, конечно же», – заключил собеседник агентства.

Малашенко был одним из основателей НТВ, а также генеральным директором РГТРК «Останкино». В 1996 году был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина.

В январе 1997 года Малашенко стал одним из учредителей ЗАО «Медиа-Мост», был членом совета директоров компании. В 2001-2009 годах был гендиректором канала RTVI. Малашенко возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.

Первой женой Малашенко была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко (Пивоварова). О непростом бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала новая жена Малашенко журналистка Божена Рынска.