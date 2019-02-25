РИАМО - 25 фев. Советник губернатора Московской области в ранге министра, член политсовета партии «Единая Россия» Александр Коган подарил 17-летнему Владимиру из Бронниц коляску для передвижения, говорится в сообщении пресс-службы советника.

В «Единую Россию» обратился общественный экологический инспектор из Бронниц Максим Зайчиков с просьбой помочь 17-летнему Владимиру. У него тяжелая форма ДЦП. Сидеть может только если его придерживают, при этом быстро устает. Он общительный и любознательный юноша, но лишен возможности бывать на улице, так как вырос из старой коляски. В силу сложности заболевания не каждая коляска ему подходит.

«Мы долго консультировались с лечащим специалистом и родителями, подбирая наиболее удобный вариант. На это ушло почти два месяца. Сегодня с главой городского округа Бронницы Виктором Неволиным мы ее вручили. Володя очень обрадовался, родители тоже довольны», - сказал Коган.

Родители мальчика приехали из Сибири, работали на телевидении в городе Нерюнгри, снимали документальные фильмы.