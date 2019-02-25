РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. Подольские спортсмены спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам завоевали пять медалей на первенстве России по биатлону, сообщила «РИАМО в Подольске» директор спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам в городском округе Подольск Таисия Ефимова.

В Смоленске на протяжении нескольких дней проходило первенство России по биатлону среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения. Заключительные соревнования проводились в понедельник. Как сообщалось ранее, Арсений Власов в индивидуальной гонке завоевал золотую медаль. Еще одно золото получила Ирина Головатюк в спринтерской гонке.

«Также Головатюк и Власов в эстафете микс, которая проводилась сегодня (25 февраля – ред.), завоевали две бронзовые медали. Помимо этого, Вячеслав Мамичев в составе сборной команды Московской области завоевал золотую медаль в смешанной эстафете», – сказала Ефимова.