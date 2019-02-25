РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 фев. В подмосковном Подольске определили победителей и призеров турнира по тяжелой атлетике в память заслуженного тренера СССР и судьи международной категории Михаила Аптекаря, написал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергей Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 24 февраля в МБУ «Спорт-Сервис» проходил турнир по тяжелой атлетике, посвященный памяти заслуженного тренера СССР и судьи международной категории Михаила Аптекаря. Соревнования также были посвящены Дню защитника Отечества.

«Во втором туре соревнований участие принимали 23 спортсмена. Результаты распределились следующим образом: среди мужчин в весовой категории 49 килограммов первое место занял Вадим Коршунов, в весовой категории 61 килограмм победил Михаил Иванов, а второе место занял Матвей Глушко, в весовой категории 67 килограммов победил Дмитрий Антонов, второе место получил Максим Носков, а третье место – Даниил Афанасьев. В весовой категории 73 килограмма победил Олег Колисниченко», – написал Сабинин.

Он отметил, что в весовой категории 81 килограмм первое место получил Евгений Ледов, второе место – Матвей Корчагин, а третье – Святослав Суханов. В весовой категории 89 килограммов победил Константин Буданов, второе место занял Лойк Каримов, а третье место – Артем Сауцкий.

Также среди спортсменов в весовой категории 96 килограммов победу одержал Павел Летуновский, на втором месте оказался Константин Паршутин. В весовой категории 102 килограмма победил Николай Ганелис, а в категории свыше 102 килограммов победил Никита Баранов.