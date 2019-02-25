РИАМО – 25 фев. В Подмосковье стартовал II этап всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходят с 25 по 27 февраля в Ледовом дворце «Армада» в Одинцове. Данный этап является региональным, предшествующим всероссийскому финалу.

«Победителей будут выявлять в четырех возрастных категориях: 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения. Сильнейшие команды II этапа получат кубки и медали министерства физической культуры и спорта Московской области, а также путевку в финальный, III этап соревнований, который состоится в апреле этого года. Также будут выявлены лучшие игроки турнира, которые получат памятные статуэтки. Все участники будут награждены брендированными футболками», – отмечается в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что турнир «Золотая шайба», носящий имя легендарного Анатолия Тарасова, проходит еще с 1964 года и объединяет лучших юных хоккеистов.

«В начале выявляются сильнейшие в муниципальных образованиях, теперь Одинцово принимает региональный этап, а дальше состоится встреча на всероссийском уровне. Желаю командам показать хорошую игру, а зрителям – этой игрой насладиться», – резюмировал министр.