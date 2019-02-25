РИАМО - 25 фев. Столичная полиция возбудила уголовное дело после нападения мужчины на директора общеобразовательного учреждения столичного района Южное Бутово, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МВД РФ.

По предварительным данным, 25 февраля в школе №2109 района Южное Бутово состоялась встреча директора с воспитателем детского сада, на которого поступали жалобы со стороны родителей. Женщина на встречу с руководством пришла со своим братом. В ходе беседы мужчина ударил директора пакетом, который был у него в руках. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину.

«По факту нападения мужчины на директора общеобразовательного учреждения района Южное Бутово, возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», – сообщил начальник управления пресс-службы ГУ МВД России по Москве полковник Юрий Титов.

Женщине оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

По его словам, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.